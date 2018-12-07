"Бока Хуниорс" не признали победителем Кубка Либертадорес

Футбол 07 декабря 2018 12:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) ответила отказом на запрос «Боки Хуниорс» относительно признания клуба триумфатором нынешнего розыгрыша Кубка Либертадорес, сообщает Thomson Reuters Foundation News.

Ранее клуб подал в организацию запрос, основанный на событиях трехлетней давности, когда «Бока» также встречалась с «Ривер Плейт» в Кубке Либертадорес, на стадии 1/8 финала. Тогда фанаты команда атаковали футболистов «Ривера» перечным газом, а «Бока» была дисквалифицирована.



Напомним, матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» должен бы пройти 24 ноября в Буэнос-Айресе, но был отменен из-за нападения фанатов хозяев на автобус с футболистами гостей. В результате атаки несколько игроков получили травмы.

Матч был перенесен в Мадрид на 9 декабря.