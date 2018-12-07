"Бока Хуниорс" не признали победителем Кубка Либертадорес - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 12:49Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    "Бока Хуниорс" не признали победителем Кубка Либертадорес

    Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) ответила отказом на запрос «Боки Хуниорс» относительно признания клуба триумфатором нынешнего розыгрыша Кубка Либертадорес, сообщает Thomson Reuters Foundation News.

    Ранее клуб подал в организацию запрос, основанный на событиях трехлетней давности, когда «Бока» также встречалась с «Ривер Плейт» в Кубке Либертадорес, на стадии 1/8 финала. Тогда фанаты команда атаковали футболистов «Ривера» перечным газом, а «Бока» была дисквалифицирована.

    Напомним, матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» должен бы пройти 24 ноября в Буэнос-Айресе, но был отменен из-за нападения фанатов хозяев на автобус с футболистами гостей. В результате атаки несколько игроков получили травмы.

    Матч был перенесен в Мадрид на 9 декабря.

    #фк бока хуниорс#кубок либертадорес#фк ривер плейт
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