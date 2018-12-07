Фанат «Ривер Плейта» раскаялся в нападении на автобус «Боки Хуниорс» - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 13:39Источник: MarcaАвтор: Спирин Дмитрий

    Фанат «Ривер Плейта» раскаялся в нападении на автобус «Боки Хуниорс»

    Фанат «Ривер Плейта» Мартин Фирпо, напавший на автобус «Боки Хуниорс», раскаялся в своем поступке.

    - Я не мог контролировать свой порыв в тот момент. И я об этом жалею. Я пошел туда со своей семьей. Обычно я так себя не веду. Знаю, что был неправ и страдаю из-за этого, - цитирует Фирпо Marca.

    Фанаты «Ривера» напали на автобус «Боки» перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес. Несколько игроков пострадали от разбитого стекла и дымовых шашек. Матч был отменен, а позднее перенесен из Аргентины в Мадрид.

    Вторая игра состоится в столице Испании 9 декабря. Первая встреча завершилась вничью - 2:2.

    #фк бока хуниорс#фк ривер плейт#кубок либертадорес
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