Фанат «Ривер Плейта» раскаялся в нападении на автобус «Боки Хуниорс»

Футбол 07 декабря 2018 13:39 Источник: Marca Автор: Спирин Дмитрий

Фанат «Ривер Плейта» Мартин Фирпо, напавший на автобус «Боки Хуниорс», раскаялся в своем поступке.

- Я не мог контролировать свой порыв в тот момент. И я об этом жалею. Я пошел туда со своей семьей. Обычно я так себя не веду. Знаю, что был неправ и страдаю из-за этого, - цитирует Фирпо Marca.

Фанаты «Ривера» напали на автобус «Боки» перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес. Несколько игроков пострадали от разбитого стекла и дымовых шашек. Матч был отменен, а позднее перенесен из Аргентины в Мадрид.

Вторая игра состоится в столице Испании 9 декабря. Первая встреча завершилась вничью - 2:2.