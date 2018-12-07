Призовой фонд Кубка «Матч Премьер» составит 200 миллионов долларов

Футбол 07 декабря 2018 15:19 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

В турнире сыграют «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и «Ростов».

Футбольный турнир, организованный телеканалом «Матч Премьер», пройдет в Катаре с 21 по 29 января следующего года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз телеканала.

В турнире примут участие «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и «Ростов», которые сыграют на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе. Общий призовой фонд кубка составит 200 миллионов долларов.

«Кубок «Матч Премьер» – это главное футбольное событие января 2019 года в российском футболе. Турнир будет организован при участии Российской премьер-лиги», – говорится в релизе.

Напомним, перед зимней паузой «Зенит» лидирует в чемпионате, «Спартак» занимает четвертое место, «Локомотив» – пятое, «Ростов» – шестое.