Призовой фонд Кубка «Матч Премьер» составит 200 миллионов долларов - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 15:19Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

    Призовой фонд Кубка «Матч Премьер» составит 200 миллионов долларов

    В турнире сыграют «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и «Ростов».

    Футбольный турнир, организованный телеканалом «Матч Премьер», пройдет в Катаре с 21 по 29 января следующего года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз телеканала.

    В турнире примут участие «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и «Ростов», которые сыграют на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе. Общий призовой фонд кубка составит 200 миллионов долларов.

    «Кубок «Матч Премьер» – это главное футбольное событие января 2019 года в российском футболе. Турнир будет организован при участии Российской премьер-лиги», – говорится в релизе.

    Напомним, перед зимней паузой «Зенит» лидирует в чемпионате, «Спартак» занимает четвертое место, «Локомотив» – пятое, «Ростов» – шестое.

    #рпл#фк спартак#фк локомотив#фк зенит#фк ростов#кубок матч премьер#Футбол-Россия
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