Агент Моуринью: Жозе очень счастлив в «Манчестер Юнайтед»

Футбол 07 декабря 2018 18:51 Источник: The Telegraph

Жорже Мендеш, агент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, опроверг слухи об уходе португальца из команды.

- Было много слухов о том, что Жозе Моуринью покидает «Манчестер Юнайтед». Это совершенно не соответствует действительности.

Жозе очень счастлив в клубе, и руководство команды очень довольно им. У него долгосрочный контракт с «Манчестер Юнайтед», и он в полной мере привержен идеи создать солидную команду, - приводит слова Мендеша The Telegraph.

Напомним, что после 15 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 23 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице английской премьер-лиги.