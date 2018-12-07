Агент Моуринью: Жозе очень счастлив в «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 18:51Источник: The Telegraph

    Агент Моуринью: Жозе очень счастлив в «Манчестер Юнайтед»

    Жорже Мендеш, агент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, опроверг слухи об уходе португальца из команды.

    - Было много слухов о том, что Жозе Моуринью покидает «Манчестер Юнайтед». Это совершенно не соответствует действительности.

    Жозе очень счастлив в клубе, и руководство команды очень довольно им. У него долгосрочный контракт с «Манчестер Юнайтед», и он в полной мере привержен идеи создать солидную команду, - приводит слова Мендеша The Telegraph.

    Напомним, что после 15 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 23 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице английской премьер-лиги.

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