Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой

Футбол 07 декабря 2018 20:24 Источник: Goal.com

Легенда бразильского футбола Ривалдо выразил мнение, что «Золотой мяч» по итогам 2018 года должен был получить форвард «Ювентуса»и сборной Португалии Криштиану Роналду.

- Модрич провел отличный сезон. Лука выиграл Лигу чемпионов и помог сборной Хорватии оказаться в финале чемпионата мира, но если бы выбирал я, то проголосовал бы за Роналду. Он забил много мячей в прошлом сезоне, и так же выиграл Лигу чемпионов. Португалец забил великолепный гол «Ювентусу» в гостевом матче. Роналду доказал свою значимость на чемпионате мира, забив четыре мяча, в том числе сделав хет-трик в матче с Испанией. Поэтому я считаю, что он заслужил награду больше, чем кто-либо другой, - приводит слова Ривалдо портал Goal.