«Енисей» с помощью отбеливателя выбрал форму на матч с ЦСКА (видео) - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 10:47Источник: ФК «Енисей»Автор: Сметанникова Дарья

    «Енисей» с помощью отбеливателя выбрал форму на матч с ЦСКА (видео)

    В рамках 17-го тура российской премьер-лиги «Енисей» в гостях сыграет с ЦСКА.

    Красноярская команда анонсировала игру с ЦСКА, выложив видео. В ролике администратор команды и футболист Александр Зотов не могут определиться с цветом формы – красной или синей.

    Матч ЦСКА – «Енисей» состоится сегодня, 8 декабря, в 15:00 мск.

    #фк енисей#фк цска#Зотов Александр#Футбол-Россия#РПЛ
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