«Енисей» с помощью отбеливателя выбрал форму на матч с ЦСКА (видео)

Футбол 08 декабря 2018 10:47 Источник: ФК «Енисей» Автор: Сметанникова Дарья

В рамках 17-го тура российской премьер-лиги «Енисей» в гостях сыграет с ЦСКА.

Красноярская команда анонсировала игру с ЦСКА, выложив видео. В ролике администратор команды и футболист Александр Зотов не могут определиться с цветом формы – красной или синей.

Матч ЦСКА – «Енисей» состоится сегодня, 8 декабря, в 15:00 мск.