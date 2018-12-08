«Енисей» с помощью отбеливателя выбрал форму на матч с ЦСКА (видео)

В рамках 17-го тура российской премьер-лиги «Енисей» в гостях сыграет с ЦСКА.
Красноярская команда анонсировала игру с ЦСКА, выложив видео. В ролике администратор команды и футболист Александр Зотов не могут определиться с цветом формы – красной или синей.
Администратор и игрок «Енисея» экстренно решают вопрос игровой формы на матч с ЦСКА: https://t.co/CHNjslqviF#ЦСКАЕнисей pic.twitter.com/NpIPXcmxxV— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 8 декабря 2018 г.
Матч ЦСКА – «Енисей» состоится сегодня, 8 декабря, в 15:00 мск.