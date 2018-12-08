Олег Корнаухов: «Локомотив» будет претендовать на место в тройке

Футбол 08 декабря 2018 13:07 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов оценил шансы «Локомотива» побороться за медали чемпионата России.

«Уверен, что «Локо» выиграл бы, если бы Смолов забил пенальти в игре со «Спартаком» (1:2). Сейчас «Локомотиву» не хватает где-то мастерства или командного взаимодействия. Плюс Федор только-только после травмы. Не забывайте о Лиги чемпионов, для многих футболистов участие в ней в новинку. Но в «Локомотиве» собраны отличные мастера. Он будет претендовать на место в тройке», - цитирует Корнаухова «Матч ТВ».

После 16 туров РПЛ «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.