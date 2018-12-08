Олег Корнаухов: «Локомотив» будет претендовать на место в тройке - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 13:07Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Олег Корнаухов: «Локомотив» будет претендовать на место в тройке

    Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов оценил шансы «Локомотива» побороться за медали чемпионата России.

    «Уверен, что «Локо» выиграл бы, если бы Смолов забил пенальти в игре со «Спартаком» (1:2). Сейчас «Локомотиву» не хватает где-то мастерства или командного взаимодействия. Плюс Федор только-только после травмы. Не забывайте о Лиги чемпионов, для многих футболистов участие в ней в новинку. Но в «Локомотиве» собраны отличные мастера. Он будет претендовать на место в тройке», - цитирует Корнаухова «Матч ТВ».

    После 16 туров РПЛ «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.

    #фк локомотив#корнаухов олег#РПЛ#Футбол-Россия
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