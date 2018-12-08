Нападающий «Локомотива» Тугарев: Главная цель – получить «Золотой мяч» - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 13:11Источник: ФК «Локомотив»Автор: Сметанникова Дарья

    Нападающий «Локомотива» Тугарев: Главная цель – получить «Золотой мяч»

    Нападающий «Локомотива» Роман Тугарев рассказал о своих планах на спортивную карьеру, а также назвал своего любимого футболиста.

    «Помню, Ведран Чорлука говорил, что со мной неудобно играть. Я забегаю на скорости за спину защитникам, и им тяжело уже найти нужную позицию. Не зацикливаюсь на этих словах. Конечно, приятно, когда тебя хвалят такие игроки, как Ведран. Стараюсь двигаться дальше, идти к главной цели. Что это за цель? Полететь на Луну. А если серьезно, получить «Золотой мяч». Нужно добиться максимальных результатов в «Локомотиве» и тогда уже, возможно, думать о продолжении карьеры в Европе.

    Что касается того, в каких странах хотел бы играть, то без разницы Испания это будет или Италия. Всегда симпатизировал «Реалу», но теперь больше слежу за «Ювентусом». Не секрет, что мне очень нравится Роналду, так что если бы прямо сейчас передо мной лежало два предложения из этих клубов, выбрал бы «Юве», - приводит слова Тугарева пресс-служба «Локомотива».

    20-летний нападающий в текущем сезоне провел три матча за железнодорожников, но результативными действиями не отметился.

    #тугарев роман#фк локомотив#Золотой мяч#роналду криштиану#РПЛ#Футбол-Россия
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