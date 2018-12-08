ЦСКА – «Енисей». Чалов и Жамалетдинов сыграют с первых минут - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 13:46Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    ЦСКА – «Енисей». Чалов и Жамалетдинов сыграют с первых минут

    ЦСКА и «Енисей» огласили стартовые составы на матч 17-го тура российской премьер-лиги.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Жамалетдинов, Чалов.
    Запасные: Помазун, Чернов, Бийол, Гордюшенко, Нисимура, Кучаев, Эрнандес.

    «Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Торбинский, Комков, Зотов, Огуде, Кутьин, Саркисов.
    Запасные: Филиппов, Нестеренко, Рожков, Гасанов, Комолов, Семакин, Фатуллаев, Гавазай, Бодул, Обрадович.

    Матч между командами состоится в 15:00 мск.

    #чалов федор#жамалетдинов тимур#фк цска#фк енисей#РПЛ#Футбол-Россия
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