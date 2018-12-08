«Зенит» проиграл «Рубину» в матче молодежного первенства России

Футбол 08 декабря 2018 14:33 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Поединок прошел в Санкт-Петербурге.

Футболисты «Зенита» проиграли казанскому «Рубину» в матче 17-го тура молодежного первенства России.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал Георгий Базаев, который отличился на 57-й минуте.

Таким образом, «Рубин» набрал 24 очка, но остался на 10-м месте в таблице, а «Зенит», набрав 30 баллов, занимает 3-ю строчку.

В следующем туре сине-бело-голубыесыграют против «Урала», а «Рубин» в тот же проведет матч с грозненским «Ахматом». Оба матча пройдут 3 марта 2019 года.