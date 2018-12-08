«Зенит» проиграл «Рубину» в матче молодежного первенства России - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 14:33Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Зенит» проиграл «Рубину» в матче молодежного первенства России

    Поединок прошел в Санкт-Петербурге.

    Футболисты «Зенита» проиграли казанскому «Рубину» в матче 17-го тура молодежного первенства России.

    Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал Георгий Базаев, который отличился на 57-й минуте.

    Таким образом, «Рубин» набрал 24 очка, но остался на 10-м месте в таблице, а «Зенит», набрав 30 баллов, занимает 3-ю строчку.

    В следующем туре сине-бело-голубыесыграют против «Урала», а «Рубин» в тот же проведет матч с грозненским «Ахматом». Оба матча пройдут 3 марта 2019 года.

    #Футбол-Россия#молодежное первенство#фк рубин#фк зенит
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