Абель Эрнандес: Если выбор в Мадриде падет на меня, я готов сыграть

Футбол 08 декабря 2018 18:25 Источник: Sport24.ru

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес прокомментировал победу над «Енисеем» (2:1) в домашнем матче 17-го тура чемпионата России.

- Как играется в мороз? Я уже привык у этой температуре. Я привык к климату. В Англии примерно похоже. К требованиям тренера тоже привык.

Несмотря на то, что я надолго выпадал из игрового ритма, чувствую себя хорошо. Я полностью восстановился. Если выбор в Мадриде падет на меня, я готов сыграть.

Мое будущее в ЦСКА? Этот вопрос лучше адресовать руководству. Я счастлив здесь, выкладываюсь полностью, тренируюсь. А решение пускай принимает руководство, - передает слова Эрнандеса Sport24.ru.

Добавим, что в следующем туре ЦСКА сыграет против тульского «Арсенала», а «Енисей» примет на домашней арене «Ростов». Оба матча пройдут 3 марта 2019 года.