Старридж может быть дисквалифицирован на полгода за незаконные ставки

Футбол 09 декабря 2018 11:20 Источник: The Sun Автор: Спирин Дмитрий

Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж будет дисквалифицирован как минимум на шесть месяцев, если его признают виновным в нарушении закона о ставках.

29-летний футболист должен до 11 февраля ответить на обвинения, предъявленные в ноябре, сообщает британский таблоид The Sun.

По информации издания, когда в марте началось расследование, Старридж передал Футбольной ассоциации (ФА) свой телефон. ФА привлекла технических специалистов, чтобы проверить переписки и телефонные звонки Старриджа во время январского трансферного окна.

Футболист попал под следствие в связи с попыткой поставить 5 000 фунтов стерлингов на свой переход в «Вест Бромвич». Коэффициент составлял 66 к 1, однако букмекер отказался принять сумму большую, чем 30 фунтов.