Старридж может быть дисквалифицирован на полгода за незаконные ставки - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 11:20Источник: The SunАвтор: Спирин Дмитрий

    Старридж может быть дисквалифицирован на полгода за незаконные ставки

    Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж будет дисквалифицирован как минимум на шесть месяцев, если его признают виновным в нарушении закона о ставках.

    29-летний футболист должен до 11 февраля ответить на обвинения, предъявленные в ноябре, сообщает британский таблоид The Sun.

    По информации издания, когда в марте началось расследование, Старридж передал Футбольной ассоциации (ФА) свой телефон. ФА привлекла технических специалистов, чтобы проверить переписки и телефонные звонки Старриджа во время январского трансферного окна.

    Футболист попал под следствие в связи с попыткой поставить 5 000 фунтов стерлингов на свой переход в «Вест Бромвич». Коэффициент составлял 66 к 1, однако букмекер отказался принять сумму большую, чем 30 фунтов.

    #старридж дэниэл#фк ливерпуль#апл
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