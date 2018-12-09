«Динамо» разгромило «Урал» в заключительном матче перед перерывом

Футбол 09 декабря 2018 15:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Химках состоялся матч 17-го тура российской премьер-лиги.

Московское «Динамо» на своем поле принимало «Урал». Матч закончился крупной победой хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей по мячу забили Жоаозиньо (12-я минута), Евгений Луценко (44-я), Абдул Теттех (61-я) и Алексей Козлов (72-я).

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По итогам 17 туров РПЛ «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. «Урал» с 22 баллами идет на 8-й позиции.

В следующем туре после перерыва «Динамо» 3 марта сыграет с «Уфой» на выезде, а «Урал» в этот же день примет «Зенит».

РПЛ

17-й тур

«Динамо» – «Урал» – 4:0 (2:0)

Голы: Жоаозиньо, 12; Луценко, 44; Тетте, 61; Козлов, 72

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Шуньич, Рауш (Морозов, 76), Хольмен, Козлов, Соснин, Тетте, Жоаозиньо, Черных (Грулев, 70), Луценко (Марков, 68)

«Урал»: Годзюр, Балажиц, Меркулов, Кулаков, Брызгалов, Бумаль (Егорычев, 68), Фидлер, Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир (Араторе, 77), Ильин (Панюков, 65)

Предупреждения: Жоаозиньо, 84 – Брызгалов, 39; Ильин, 41