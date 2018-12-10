«Ривер Плейт» в четвертый раз стал обладателем Кубка Либертадорес

Футбол 10 декабря 2018 01:04 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Ривер Плейта» в дополнительное время переиграли «Бока Хуниорс» в ответном финальном матче Кубка Либертадорес со счетом 3:1.

Основное время матча, который прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилось вничью – 1:1. В составе «Бока Хуниорс» голом отметился Дарио Бенедетто. У «Ривер Плейта» отличился Лукас Пратто. В дополнительное время у победителей голами отметились полузащитники Хуан Кинтеро и Гонсало Мартинес.

Отметим, что на 2-й минуте дополнительного времени за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Боки» Вилмар Барриос.

Добавим, что матч изначально должен был состояться 24 ноября на арене «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» в Буэнос-Айресе (Аргентина), но из-за поведения болельщиков «Ривер Плейта», закидавших автобус с футболистами «Бока Хуниорс» камнями и бутылками, встреча была перенесена в Мадрид.

В первом матче финала, который прошел на стадионе «Альберто Армандо» в Буэнос-Айресе 11 ноября, была зафиксирована ничья - 2:2. Таким образом, «Ривер Плейт» обладателем Кубок Либертадорес, в четвертый раз в своей истории.

Кубок Либертадорес

Финал

Ответный матч

«Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: 0:1 – Бенедетто (44), 1:1 – Пратто (68) , 2:1 – Кинтеро (109) , 3:1 – Мартинес (120+2).

«Ривер Плейт»: Армани, Майдана, Каско, Монтиель (Майяда, 74), Пинола, Перес, Понсио (Кинтеро, 58), Паласиос (Альварес, 97), Фернандес (Сукулини, 111), Мартинес, Пратто.

«Бока Хуниорс»: Андрада, Магальян, Искьердос, Оласа, Буффарини (Тевес, 111), Нандес, Барриос, Перес (Гаго, 89), Павон, Вилья (Хара, 96), Бенедетто (Абила, 62).

Предупреждения: Понсио (27), Перес (43), Фернандес (81), Майдана (83), Барриос (87), Тевес (120), Каско (120).

Удаление: Барриос (92).

Первый матч: 2:2