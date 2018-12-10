«Ахмат» разгромил «Арсенал» в молодежном первенстве

Футбол 10 декабря 2018 14:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Грозном состоялся матч 17-го тура молодежного первенства России.

«Ахмат» на своем поле обыграл сверстников из тульского «Арсенала». Матч закончился со счетом 3:0.

В составе грозненской команды отметились Чингиз Магомадов, Идрис Умаев (оба реализовали пенальти) и Владимир Хубулов.

После 17 туров «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице молодежного первенства, имея в активе 20 очков. «Арсенал» идет на шестой позиции с 29 баллами.

Матч основных команд состоится сегодня, 10 декабря, в 19:30 мск.