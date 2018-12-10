«Ахмат» разгромил «Арсенал» в молодежном первенстве - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    окончен
    Зенит
    Рубин
    1
    2
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    начало в 19:30
    Ахмат
    Арсенал
    0
    0
    • Футбол10 декабря 2018 14:53Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Ахмат» разгромил «Арсенал» в молодежном первенстве

    В Грозном состоялся матч 17-го тура молодежного первенства России.

    «Ахмат» на своем поле обыграл сверстников из тульского «Арсенала». Матч закончился со счетом 3:0.

    В составе грозненской команды отметились Чингиз Магомадов, Идрис Умаев (оба реализовали пенальти) и Владимир Хубулов.

    После 17 туров «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице молодежного первенства, имея в активе 20 очков. «Арсенал» идет на шестой позиции с 29 баллами.

    Матч основных команд состоится сегодня, 10 декабря, в 19:30 мск.

    #фк ахмат#фк арсенал тула#молодежное первенство#Футбол-Россия#рпл
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта