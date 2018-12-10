Коман может завершить карьеру в случае очередной травмы - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 19:00Источник: TF1Автор: Сметанникова Дарья

    Коман может завершить карьеру в случае очередной травмы

    После перехода Кингсли Комана в «Баварию» футболист дважды восстанавливался после травмы лодыжки и колена.

    Полузащитник мюнхенской команды Коман не исключил, что может завершить спортивную карьеру, несмотря на то, что ему всего 22 года.

    «Это был очень трудный год. Когда я получил травму, это было похоже на конец света. Я надеюсь, что мне не придется вновь пройти через это. Достаточно. Третью операцию я не перенесу. Если это произойдет, я завершу карьеру и буду вести другой образ жизни», - цитирует Комана TF1.

    Контракт полузащитника с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Коман провел за команду пять матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    #коман кингсли#фк бавария#бундеслига
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