Олег Корнаухов: «Локомотив» – скрытый фаворит в борьбе за золотые медали РПЛ

Футбол 11 декабря 2018 01:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

На данный момент действующий чемпион страны занимает 5-е место в таблице.

Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов считает «Локомотив» скрытым фаворитом чемпионата России в текущем сезоне.

«Локомотив» – это скрытый фаворит в борьбе за золотые медали. Там всё образуется, Юрий Палыч всё устаканит.

По именам, по укомплектованности это может быть довольно-таки сильная команда. Опыт тренера позволит им подойти в хорошей форме к весеннему отрезку», – сказал Корнаухов в программе «После футбола».