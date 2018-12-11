Олег Корнаухов: «Локомотив» – скрытый фаворит в борьбе за золотые медали РПЛ - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    перерыв
    Эвертон
    Уотфорд
    1
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    перерыв
    Атлетик Б
    Жирона
    0
    0
    • Футбол11 декабря 2018 01:52Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Олег Корнаухов: «Локомотив» – скрытый фаворит в борьбе за золотые медали РПЛ

    На данный момент действующий чемпион страны занимает 5-е место в таблице.

    Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов считает «Локомотив» скрытым фаворитом чемпионата России в текущем сезоне.

    «Локомотив» – это скрытый фаворит в борьбе за золотые медали. Там всё образуется, Юрий Палыч всё устаканит.

    По именам, по укомплектованности это может быть довольно-таки сильная команда. Опыт тренера позволит им подойти в хорошей форме к весеннему отрезку», – сказал Корнаухов в программе «После футбола».

    #Футбол-Россия#фк локомотив#РПЛ#корнаухов олег
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта