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Футбол11 декабря 2018 09:46Источник: ФК «Ахмат»Автор: Сметанникова Дарья

Магомед Даудов: «Ахмат» мог рассчитывать на более высокое место в таблице перед уходом на перерыв

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал результат команды после первой части сезона.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 23 очка.

«Если брать первую часть сезона в целом, то, конечно, мы могли рассчитывать на большее количество очков и более высокое место в таблице. Но некоторые ведущие игроки выбыли из строя из-за травм. Команда у нас добротная, способная побеждать любого соперника.

Уверен, во второй части сезона команда станет сильнее и подарит нам много ярких игр. Впереди зимние сборы, перед которыми коллектив уйдет в отпуск. Желаю футболистам с новыми силами подойти к началу подготовительного периода», - приводит слова Даудова пресс-служба грозненской команды.

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