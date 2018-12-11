Магомед Даудов: «Ахмат» мог рассчитывать на более высокое место в таблице перед уходом на перерыв

Футбол 11 декабря 2018 09:46 Источник: ФК «Ахмат» Автор: Сметанникова Дарья

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал результат команды после первой части сезона.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 23 очка.

«Если брать первую часть сезона в целом, то, конечно, мы могли рассчитывать на большее количество очков и более высокое место в таблице. Но некоторые ведущие игроки выбыли из строя из-за травм. Команда у нас добротная, способная побеждать любого соперника.

Уверен, во второй части сезона команда станет сильнее и подарит нам много ярких игр. Впереди зимние сборы, перед которыми коллектив уйдет в отпуск. Желаю футболистам с новыми силами подойти к началу подготовительного периода», - приводит слова Даудова пресс-служба грозненской команды.