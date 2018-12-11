«Бавария» хочет приобрести летом трех игроков из чемпионата Франции

Футбол 11 декабря 2018 10:08 Источник: France Football Автор: Сметанникова Дарья

Летом «Бавария» намерена приобрести трех футболистов из лиги 1. Об этом сообщает France Football.

«Бавария» рассматривает варианты приобретения полузащитника «Лиона» Набиля Фекира, нападающего «Лилля» Николя Пепе и хавбека «Марселя» Флориана Товена.

Ожидается, что Хамес Родригес покинет «Баварию» и вернется в «Реал» по истечении срока аренды. Место колумбийца должен занять Фекир. Пепе станет заменой Франку Рибери и Арьену Роббену.

«Бавария» после 14 туров бундеслиги занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. От лидирующей дортмундской «Борусии» мюнхенцы отстают на девять баллов.