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Футбол11 декабря 2018 10:08Источник: France FootballАвтор: Сметанникова Дарья

«Бавария» хочет приобрести летом трех игроков из чемпионата Франции

Летом «Бавария» намерена приобрести трех футболистов из лиги 1. Об этом сообщает France Football.

«Бавария» рассматривает варианты приобретения полузащитника «Лиона» Набиля Фекира, нападающего «Лилля» Николя Пепе и хавбека «Марселя» Флориана Товена.

Ожидается, что Хамес Родригес покинет «Баварию» и вернется в «Реал» по истечении срока аренды. Место колумбийца должен занять Фекир. Пепе станет заменой Франку Рибери и Арьену Роббену.

«Бавария» после 14 туров бундеслиги занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. От лидирующей дортмундской «Борусии» мюнхенцы отстают на девять баллов.

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