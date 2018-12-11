Президент курского «Авангарда» оставил свой пост

Футбол 11 декабря 2018 11:30 Источник: ФК «Авангард» (Курск) Автор: Сметанникова Дарья

Пресс-служба курского «Авангарда» сообщила, что президент клуба Николай Волокитин покинул свой пост по собственному желанию.

«Футбольный клуб «Авангард» благодарит Николая Викторовича за профессионализм, трепетное отношение к команде и за то, что смог сделать сказку для обычного провинциального клуба былью. Надеемся, что пути сине-белых и Николая Викторовича ещё пересекутся. Спасибо, президент!

Ранее «Авангард» по собственному желанию покинул исполнительный директор Андрей Лобода. Клуб благодарит Андрея Михайловича и желает профессиональных успехов», - говорится в сообщении.

Волокитин занимал пост президента «Авангарда» с 2012 года. Под его руководством курский клуб стал финалистом Кубка России сезона-2017/18, где проиграл «Тосно» (1:2).