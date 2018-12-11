Александр Бухаров: Спаллетти недолюбливал Бердыева, наверное, потому что часто ему проигрывал

Футбол 11 декабря 2018 20:12 Источник: «БИЗНЕС Online»

Нападающий «Рубина» Александр Бухаров – о депрессии, в которой оказался, когда являлся футболистом «Зенита».

«Мне было неуютно в Санкт-Петербурге. Мысль о возвращении в Казань в какой-то момент стала для меня навязчивой. Я только и думал о том, чтобы вернуться в «Рубин». Ближе всего я был к дому летом 2012 года.

Меня были готовы выкупить за восемь млн евро. Загвоздка возникла из-за схемы выплат по трансферу. «Зенит» требовал все и сразу, а «Рубин» мог только предоставить гарантийные обязательства и выплачивать сумму частями. Думаю, что в Питере знали, что выполнить их просьбу невозможно. Меня почему-то не хотели отпускать.

Я ждал, что клубы смогут договориться до поздней ночи 31 августа, но компромисс найти не удалось. Тогда внутри меня все окончательно сломалось.

Позже Лучано Спаллетти говорил мне, что готов отдать меня в «Рубин» только за 12 млн евро наличными. Он вообще недолюбливал Бердыева, наверное, потому что часто ему проигрывал.

Меня окончательно накрыло. Самое сложное было не играть. Ты тренируешься, выполняешь все требования, стараешься, а шанса не получаешь, вся твоя работа начинается казаться бессмысленной. Самое ужасное, что происходит — ты прекращаешь что-то требовать от самого себя. Когда ты перестаешь ставить перед собой цели, мотивировать себя на труд, начинается падение. Я не пропускал тренировки, нет. Исправно ходил на все занятия, но делал все упражнения спустя рукава, уже особо не напрягался.

После тренировок шел домой и сидел там один. В какой-то момент время стало уходить на покер. Не скрываю, что я и раньше увлекался. В Казани проходили турниры, когда еще в покер можно было играть в открытых клубах, но грань все равно не переходил. Был азарт, но удавалось себя в нужный момент останавливать, что-то даже получилось выигрывать

В Питере контролировать себя уже не получалось. Мне было так плохо, что я тратил деньги направо и налево, давал в долг всем подряд и даже не спрашивал, когда вернут. Мне до сих пор многие должны. Депрессия съедала изнутри, я не знал, что делать. В 2007-м у меня была травма колена, в тот момент я тоже долго мучился и переживал, но тогда у меня была цель — хотелось вернуться на поле и начать скорее играть, я понимал, что скоро все закончится. А тут цели не было, и казалось, что этот ад будет длиться вечно», - приводит слова Бухарова «БИЗНЕС Online»