Геннадий Нижегородов: «Локомотиву» было по силам выйти из этой группы - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 20:21Источник: ФК «Локомотив»

    Геннадий Нижегородов: «Локомотиву» было по силам выйти из этой группы

    Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Геннадий Нижегородов рассказал о переезде в Германию и матчах железнодорожников в Лиге чемпионов.

    – Чем сейчас занимается Геннадий Нижегородов?
    – Переехали в Германию на постоянное (пока) место жительства. До этого работал в Одессе, отвечал за две команды U-19 и U-21. Но пришло новое руководство, и мы не стали продлевать контракт. Сейчас я, можно сказать, в творческом отпуске. У меня лицензия категории «А». Могу работать главным тренером с молодежными командами и помощником главного тренера с основными.

    – Какое отношение к футболу именно в этом регионе?
    – Здесь очень любят футбол. Две мои дочки ходят в школу, при которой создали женскую футбольную команду. Инфраструктура хорошая. На любом уровне, в любом возрасте здесь играют все.

    – Получается следить за российским чемпионатом?
    – Стараюсь смотреть через интернет. Отслеживаю игры «Локомотива» и центральные матчи тура.

    – Кто из нынешнего состава «Локомотива» производит наибольшее впечатление?
    – Молодые футболисты, но уже с определенным опытом: братья Миранчуки, Диму Баринова помню еще по совместной работе в академии «Локомотива». Мы работали вместе с Александром Катасоновым с ребятами 1996 года рождения. Здесь и Рифат Жемалетдинов – приятно видеть, что они выступают сейчас в основной команде.

    – Чем отличается «Локомотив» вашего поколения от нынешнего?
    – Сложно сравнивать. У нас была другая команда, и в своей первой Лиге чемпионов мы обожглись. Когда накопили опыт, стали выдавать хорошие матчи. Даже если вспомнить игру с «Монако», мы были на голову сильнее, хотя они в итоге дошли до финала. Дома победили 2:1. Если бы реализовали все свои моменты, ответная игра бы уже ничего не решала. Но мы уступили на выезде 0:1, удалили Диму Лоськова. Нужно было все вопросы снимать в домашней игре и дальше, кто знает, может быть, мы играли в финале, а не «Монако». У нас была сбалансированная команда, опытные и молодые игроки. Сейчас в «Локомотиве» растет новое поколение. Дай бог, напишут свою историю.

    – «Локомотиву» было по зубам побороться за плей-офф в этой Лиге чемпионов?
    – Думаю, да. Где-то не хватило удачи, но команде было по силам выйти из этой группы. Приятно, что родной клуб играет в Лиге чемпионов. Хотелось бы, чтобы каждый год ребята выступали на таком уровне: росли и прогрессировали. Конечно, надеялся, что «Локомотив» выйдет из группы.

    #Футбол-Россия#рпл#лига чемпионов#фк локомотив#нижегородов геннадий
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