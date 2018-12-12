Евгений Коноплянка: От «Локомотива» ожидали большего, им же была необходима победа для выхода в ЛЕ - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 02:07Источник: Телеканал «Матч ТВ»

    Евгений Коноплянка: От «Локомотива» ожидали большего, им же была необходима победа для выхода в ЛЕ

    Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка – о победе над «Локомотивом» (1:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

    – Сегодня играть было легче, чем в Москве. Не знаю, может, у них была тактика нас усыпить, а потом задавить. Не могу сказать, почему у нас было такое преимущество, я не тренер все-таки.

    По моему мнению, мы высоко прессинговали и не давали разгонять атаки. От «Локомотива» ожидали большего, им же была необходима победа для выхода в Лигу Европы. Тем более, им «Порту» сделал подарок, все было в руках железнодорожников, – приводит слова Коноплянки «Матч ТВ».

    #Футбол-Россия#лига чемпионов#фк локомотив#фк шальке
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