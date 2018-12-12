Брюно Женезьо: «Шахтер» рассматривается нами как сложный соперник - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 03:22Источник: ФК «Шахтер»

    Брюно Женезьо: «Шахтер» рассматривается нами как сложный соперник

    Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо – о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером».

    «Шахтер» рассматривается нами как сложный соперник. Могу даже сравнить эту команду с «Барселоной». Потому мы готовимся серьезно.

    Отмечу также, что «Шахтер» любит владеть мячом, игрокам нравится создавать очень непростые комбинации для продвижения мяча, в составе сильные индивидуальности, например, Исмаили, Марлос и Тайсон. Но у нас есть качества, чтобы противостоять им.

    Киев? Мы находимся здесь в полной безопасности, добрались благополучно и у нас нет проблем. Матч в Киеве не является преимуществом. Перед нами будет тот же соперник, поле будет тех же размеров», - приводит слова Женезьо официальный сайт «Шахтера».

    #лига чемпионов#фк лион#фк шахтер#женезьо брюно
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