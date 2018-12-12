Тимур Жамалетдинов: Если "Реал" не сыграет основой, это может дать ЦСКА дополнительные шансы - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 07:54Источник: «Известия»Автор: Спирин Дмитрий

    Тимур Жамалетдинов: Если "Реал" не сыграет основой, это может дать ЦСКА дополнительные шансы

    ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился ожиданиями от выездного матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

    - Не исключаю, что «Реал» будет играть не основным составом, ведь они уже решили все свои задачи. Это может дать нам дополнительные шансы на то, чтобы зацепиться за очки.

    Мы настроены на положительный результат и попадание в Лигу Европы. Можно сказать, что для меня сыграть на «Бернабеу» – детская мечта. Если тренер даст такую возможность, будет очень здорово, - цитируют Жамалетдинова "Известия".

    Матч "Реал" - ЦСКА начнется 12 декабря в 20:55 мск.

    #жамалетдинов тимур#фк цска#фк реал мадрид#лига чемпионов#Футбол-Россия
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