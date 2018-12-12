ЦСКА разгромил «Реал» в Мадриде, но все равно остался без еврокубковой весны

Футбол 12 декабря 2018 22:48 Источник: «Советский спорт»

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов московский ЦСКА на выезде обыграл мадридский «Реал» со счетом 3:0.

У победителей встречи голами отметились Федор Чалов, Георгий Щенников и Арнор Сигурдссон, забившие на 37-й, 43-й и 73-й минутах соответственно.

Видео: Чалов открыл счет в матче с «Реалом» | Щенников удвоил преимущество армейцев |

Сигурдссон довел счет до разгромного



«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

В параллельной игре группы G чешская «Виктория» вырвала победу в матче с итальянской «Ромой» – 2:1.

Таким образом, «Реал» с 12 очками занял первое место в квартете, на второй строчке расположилась «Рома» (9 очков), оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место заняла «Виктория» (7) и сыграет в плей-офф Лиги Европы, четвертое – ЦСКА, который осталась без еврокубковой весны.

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа G. 6-й тур

«Реал» (Испания) – ЦСКА (Россия) – 0:3 (0:2)

Голы: Чалов, 37; Щенников, 43; Сигурдссон, 73

«Реал»: Куртуа, Вальехо, Марсело (Карвахаль, 74), Одриосола, Хавьер Санчес, Льоренте (Кроос, 58), Вальверде, Иско, Асенсио, Винисиус Жуниор, Бензема (Бэйл, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Родриго Бекао, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Обляков (Кучаев, 89), Бистрович, Сигурдссон (Нисимура, 90+4), Влашич, Фернандес, Чалов (Эрнандес, 84).

Предупреждение: Вальверде, 90+3 – Щенников, 78