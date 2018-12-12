Виктор Гончаренко: Этот матч войдет в историю, мы были великолепны

Футбол 12 декабря 2018 23:18 Источник: Sport24.ru

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – о победе над «Реалом» (3:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

– Думаю, что мы в этой игре были великолепны. Этот матч войдет в историю. Выиграть крупно на таком стадионе – большое достижение. Это ко многому обязывает, чтобы мы стали еще лучше. Команда заслуживает аплодисменты. С хорошим настроением уходим в отпуск, хотя ложка дегтя присутствует.

Очень сложно в конце сезона приходится. В меньшей степени нужно говорить о тактике. Мы имели опыт московского матча, по этому же шаблону и играли сегодня.

В футболе иногда бывают нелогичные результаты. Это касаемо и счета. Без доли везения занять тяжело даже третье место. В первой встрече «Реал» в какой-то мере нас не оценил. А сегодня больше думали о следующем матче в чемпионате Испании, а дальше у них важный турнир в Катаре, – приводит слова Гончаренко Sport24.ru.

Напомним, «Реал» с 12 очками занял первое место в квартете, на второй строчке расположилась «Рома» (9 очков), оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место заняла «Виктория» (7) и сыграет в плей-офф Лиги Европы, четвертое – ЦСКА, который остался без еврокубковой весны.