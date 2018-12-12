Сантьяго Солари: Проиграть дома – для нас разочарование

Футбол 12 декабря 2018 23:32 Источник: Sport24.ru

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари – о поражении от ЦСКА (0:3) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

– Не сделали все, что должны были. Первые полчаса доминировали. Имели моменты, но не использовали их. ЦСКА сделал все за 5 минут. Второй тайм мы полностью провалили.

Опечален результатом. Я рисковал, но матч мог быть другим. Это футбол, здесь все зависит от реализации моментов. Мы ни один не превратили в гол. Проиграть дома – для нас разочарование, – приводит слова Солари Sport24.ru.

Напомним, «Реал» с 12 очками занял первое место в квартете, на второй строчке расположилась «Рома» (9 очков), оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место заняла «Виктория» (7) и сыграет в плей-офф Лиги Европы, четвертое – ЦСКА, который осталась без еврокубковой весны.