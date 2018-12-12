Арнор Сигурдссон: Приятно обыграть «Реал», но разочарован невыходом в Лигу Европы - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 23:59Источник: Телеканал «Матч ТВ»

    Арнор Сигурдссон: Приятно обыграть «Реал», но разочарован невыходом в Лигу Европы

    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон – о победе над «Реалом» (3:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

    «Приятно обыграть «Реал», но разочарован невыходом в Лигу Европы», – приводит слова Сигурдссона официальный сайт «Матч ТВ».

    Напомним, «Реал» с 12 очками занял первое место в квартете, на второй строчке расположилась «Рома» (9 очков), оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место заняла «Виктория» (7) и сыграет в плей-офф Лиги Европы, четвертое – ЦСКА, который остался без еврокубковой весны.

    #Футбол-Россия#лига чемпионов#фк цска#фк реал мадрид#сигурдссон арнор
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