Арнор Сигурдссон: Приятно обыграть «Реал», но разочарован невыходом в Лигу Европы

Футбол 12 декабря 2018 23:59 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон – о победе над «Реалом» (3:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Приятно обыграть «Реал», но разочарован невыходом в Лигу Европы», – приводит слова Сигурдссона официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, «Реал» с 12 очками занял первое место в квартете, на второй строчке расположилась «Рома» (9 очков), оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место заняла «Виктория» (7) и сыграет в плей-офф Лиги Европы, четвертое – ЦСКА, который остался без еврокубковой весны.