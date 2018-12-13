Брюно Женезьо: «Шахтер» мог бы занять пятое-шестое место в чемпионате Франции - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 02:38Источник: UEFA (УЕФА)

    Брюно Женезьо: «Шахтер» мог бы занять пятое-шестое место в чемпионате Франции

    Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо – о заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:1).

    «Сегодня было тяжело. Сейчас много эмоций: радость, гордость, облегчение. Мы заслужили этот результат и путевку в плей-офф. Я горжусь ребятами.

    Мы приехали сюда, чтобы показать хорошую игру, а не просто играть на ничью. Нам это удалось. Рад, что именно Набиль забил мяч – в последнее время его критиковали.

    «Шахтер» – очень слаженная команда. Нам было нелегко их победить. Думаю, они могли бы занять пятое-шестое место в чемпионате Франции. У них великолепная защита. На кого обратил бы внимание в составе соперника? Наверное, на Жуниора Мораэса», – приводит слова Женезьо официальный сайт УЕФА.

    #лига чемпионов#фк шахтер#фк лион#женезьо брюно
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