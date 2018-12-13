Абель Эрнандес: Чалов – лучший форвард в России, его время в сборной еще настанет - Советский спорт
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  • 03окончен
    • Футбол13 декабря 2018 09:49Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

    Абель Эрнандес: Чалов – лучший форвард в России, его время в сборной еще настанет

    Накануне нападающий поразил ворота "Реала".

    Форвард московского ЦСКА Абель Эрнандес оценил уровень игры своего одноклубника Федора Чалова.

    В текущем сезоне 20-летний нападающий провел 24 матча, забил 11 голов и отдал 4 голевых паса.

    "Чалов – лучший форвард в России. Для меня, но, думаю, не только. Я абсолютно серьёзно! Фёдор ещё так молод, но так много забивает.

    Что касается сборной, повторю, Чалов пока молод. Думаю, его время настанет, и уже в следующем матче сборной России он выйдет. И затем сыграет во всех последующих", – приводит слова Эрнандеса Sport24.

    #Футбол-Россия#лига чемпионов#РПЛ#фк цска#фк реал мадрид#чалов федор#эрнандес абель
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