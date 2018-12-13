Абель Эрнандес: Чалов – лучший форвард в России, его время в сборной еще настанет

Футбол 13 декабря 2018 09:49 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Накануне нападающий поразил ворота "Реала".

Форвард московского ЦСКА Абель Эрнандес оценил уровень игры своего одноклубника Федора Чалова.

В текущем сезоне 20-летний нападающий провел 24 матча, забил 11 голов и отдал 4 голевых паса.

"Чалов – лучший форвард в России. Для меня, но, думаю, не только. Я абсолютно серьёзно! Фёдор ещё так молод, но так много забивает.

Что касается сборной, повторю, Чалов пока молод. Думаю, его время настанет, и уже в следующем матче сборной России он выйдет. И затем сыграет во всех последующих", – приводит слова Эрнандеса Sport24.