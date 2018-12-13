Абель Эрнандес: В ЦСКА я точно до лета

Футбол 13 декабря 2018 10:34 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал о своем будущем в московской команде.

ЦСКА накануне обыграл «Реал» (3:0) в гостях в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Эрнандес вышел на поле на 84-й минуте, заменив Федора Чалова.

«Все огорчены. Мы довольны игрой, но не исходом турнира. Гончаренко сказал всей команде: «Молодцы, отличная работа, спасибо вам». Но этот этап позади, и уже сейчас все наши мысли — об РПЛ.

Последний матч в ЦСКА? Нет, сегодня мой агент провел беседу с клубом. Думаю, могу сказать, что точно останусь по крайней мере на полгода. Постараюсь оставить всего себя на поле и принести ЦСКА как можно больше пользы. Я точно здесь до лета!

Хочу помочь ЦСКА победить в чемпионате страны в этом сезоне. А почему нет? Это наша цель», - цитирует уругвайца Sport24.ru.

В текущем сезоне Эрнандес провел за ЦСКА девять матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.