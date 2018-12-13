Денис Попов: Победа над «Реалом» – это престиж и статус, моральный дух и дальнейшие перспективы

Футбол 13 декабря 2018 13:24 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший футболист ЦСКА Денис Попов прокомментировал победу команды над «Реалом» (3:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Армейцы – молодцы. Единственное, жалко, что «Рома» проиграла «Виктории». Но таковы последние тенденции. Много говорили за Лигу Европы, но Лига чемпионов тоже становится заложником внутренних чемпионатов. Те клубы, которые досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, переключаются на внутренние турниры. У них же задача везде бороться за первые места, поэтому они расставляют приоритеты. С одной стороны, это стало плюсом для ЦСКА – победа над «Реалом». А с другой стороны, минусом: «Рома» вышла в плей-офф досрочно и против «Виктории» особо не напрягалась, учитывая свои проблемы в чемпионате Италии. Так что здесь получается палка о двух концах.

Понятно, что если бы «Реал» играл основным составом, то результат мог быть совершенно иным. Но в любом случае, две победы над «Реалом» и особенно разгром в Мадриде войдут в историю. Никто потом не будет вспоминать, кто играл, как играл и каким составом. А налицо останется результат. Это первое.

Второе, о чем я уже говорил. У ЦСКА маленькая скамейка и новая молодая команда. Дальше армейцам и не надо играть на два фронта, по большому счету. Могло бы не хватить ресурсов. Лига Европы для них не настолько интересное дело. Вот если бы разговор шёл о плей-офф Лиги чемпионов, тогда да.

Победа над «Реалом» – это престиж и статус, моральный дух и дальнейшие перспективы. А сейчас армейцы полностью переключатся на чемпионат, где у них хорошие шансы выиграть медали. Теперь весной у них будет гораздо больше возможностей снова попасть в Лигу чемпионов», - цитирует Попова «Евро-футбол».