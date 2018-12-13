Два матча лиги 1 отменены из-за беспорядков во Франции - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 17:30
    Оман
    Таджикистан
    0
    0
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо СПб
    Буран
    0
    0
    • Футбол13 декабря 2018 13:43Источник: Французская Лига 1Автор: Сметанникова Дарья

    Два матча лиги 1 отменены из-за беспорядков во Франции

    Матчи 18-го тура лиги 1 «Марсель» - «Бордо» и «Кан» - «Тулуза» отменены и перенесены на более поздний срок из-за беспорядков во Франции. Об этом сообщается на официально сайте лиги.

    Матч между «Марселем» и «Бордо» должен был состояться 16 декабря, в игра «Кан» - «Тулуза -15.

    Уже известно, что встреча между «Каном» и «Тулузой» перенесена на 18 декабря и начнется в 19:30 мск. Игра «Марсель» - «Бордо» неизвестно, когда состоится.

    Во Франции с 17 ноября проходят акции протестов «желтых жилетов» выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией в стране.

    #фк кан#фк тулуза#фк марсель#фк бордо#лига 1
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта