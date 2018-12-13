Два матча лиги 1 отменены из-за беспорядков во Франции

Футбол 13 декабря 2018 13:43 Источник: Французская Лига 1 Автор: Сметанникова Дарья

Матчи 18-го тура лиги 1 «Марсель» - «Бордо» и «Кан» - «Тулуза» отменены и перенесены на более поздний срок из-за беспорядков во Франции. Об этом сообщается на официально сайте лиги.

Матч между «Марселем» и «Бордо» должен был состояться 16 декабря, в игра «Кан» - «Тулуза -15.

Уже известно, что встреча между «Каном» и «Тулузой» перенесена на 18 декабря и начнется в 19:30 мск. Игра «Марсель» - «Бордо» неизвестно, когда состоится.

Во Франции с 17 ноября проходят акции протестов «желтых жилетов» выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией в стране.