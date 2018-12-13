Павел Игнатович: «Нижний Новгород» достоин играть в премьер-лиге - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 13:55Источник: News.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Павел Игнатович: «Нижний Новгород» достоин играть в премьер-лиге

    Полузащитник «Нижнего Новгорода» Павел Игнатович поделился впечатлениями от первой части сезона ФНЛ, а также рассказал о планах на будущее.

    «Мы здорово прибавили в конце первой части сезона, обыграли лидеров — «Томь» и «Тамбов». Считаю, мы заслужили право занимать эту строчку. Можем даже больше. Отдельно хотелось бы поблагодарить болельщиков, признавших меня лучшим игроком ФНЛ в ноябре. Очень горд получить призвание именно от фанатов.

    Конечно, особую роль играет мотивация. Если футболистам есть что доказывать, они, естественно, будут добиваться большего. Нам тоже есть что доказывать. Хотя бы что «Нижний Новгород» достоин играть в премьер-лиге.

    Вся команда работает, чтобы создавать голы. Не стал бы как-то особенно выделять свою роль в плане результативности. В этом сезоне мне просто везёт чаще. Все работают на результат, отдают голевые передачи. У меня, например, их в этом сезоне пять. Какая разница, кто забивает?», - цитирует Игнатовича News.ru.

    В текущем сезоне Игнатович провел за «Нижний Новгород» 25 матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

    #игнатович павел#фк нижний новгород#фнл#рпл#Футбол-Россия
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