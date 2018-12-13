Роман Орещук: Дважды обыграть «Реал» и не выйти даже в Лигу Европы – так еще постараться надо

Футбол 13 декабря 2018 16:21 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший футболист ЦСКА Роман Орещук прокомментировал победу армейцев над «Реалом» (3:0) в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

«У меня двоякие чувства. С одной стороны, я очень горд за ребят, но с другой — обыграть дважды «Реал», но не выйти даже в Лигу Европы. Так еще постараться надо — не каждый сможет.

Есть просто понимание, что ЦСКА как минимум должен были выходить в Лигу Европы. После первой домашней встречи с «Реалом» было четкое ощущение, что армейцы смогут навязать борьбу остальным соперникам и выйти в стадию плей-офф Лиги чемпионов.

Если смотреть на турнирную таблицу, то этот матч был ключевым не только для Лиги Европы, но и для Лиги чемпионов. Возьми три очка в том матче, могли бы проходить в главный клубный турнир Европы. ЦСКА не имел права проигрывать «Виктории», - приводит слова Орещука «Евро-футбол».