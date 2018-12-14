Лоран Косьельни: Начинаю новую главу в своей карьере - Советский спорт
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Футбол14 декабря 2018 13:34Источник: BBCАвтор: Гичунцев Артур

Лоран Косьельни: Начинаю новую главу в своей карьере

Игрок получил травму ахиллова сухожилия в конце прошлого сезона.

Капитан лондонского «Арсенала» Лоран Косьельни поделился эмоциями после первого сыгранного матча в нынешнем сезоне.

"Мне пришлось непросто, я давно не выходил на поле. Это первая большая травма.

У меня ушло много времени на лечение, но в таких ситуациях можно чему-то научиться. Теперь я начинаю новую главу в своей карьере", – цитирует Косьельни BBC.

Отметим, что из-за повреждения защитник не смог выступить в составе сборной Франции на чемпионате мира-2018, где его команда стала победителем.

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