Лоран Косьельни: Начинаю новую главу в своей карьере

Футбол 14 декабря 2018 13:34 Источник: BBC Автор: Гичунцев Артур

Игрок получил травму ахиллова сухожилия в конце прошлого сезона.

Капитан лондонского «Арсенала» Лоран Косьельни поделился эмоциями после первого сыгранного матча в нынешнем сезоне.

"Мне пришлось непросто, я давно не выходил на поле. Это первая большая травма.

У меня ушло много времени на лечение, но в таких ситуациях можно чему-то научиться. Теперь я начинаю новую главу в своей карьере", – цитирует Косьельни BBC.

Отметим, что из-за повреждения защитник не смог выступить в составе сборной Франции на чемпионате мира-2018, где его команда стала победителем.