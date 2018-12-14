Оливье Жиру – о Лиге Европы: На бумаге, возможно, группа выглядела не такой сложной

Футбол 14 декабря 2018 13:51 Источник: ФК «Челси» Автор: Гичунцев Артур

По итогам группового этапа лондонский клуб, а также белорусский БАТЭ вышли в плей-офф, а «Вили» и ПАОК покинули турнир.

Нападающий «Челси» Оливье Жиру пообщался с клубной пресс-службой после матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Види» (2:2).

"Проблема была в том, что мы играли против очень компактной команды, они очень хорошо оборонялись на своей половине, и нам приходилось прикладывать усилия, чтобы доставлять мяч в атаку привычным для нас образом. Они хорошо себя проявили и заслужили ничью, но в концовке игры мы могли забить третий мяч. Обидно, ведь у нас были возможности.

Было тяжело, потому что поле было немного вязким, поэтому нам приходилось прикладывать усилия при игре в одно-два касания, мы испытывали проблемы при создании голевых моментов. В концовке мы могли победить, но я думаю, что ничья была справедливым результатом, потому что они были опасны до самого конца.

На бумаге, возможно, группа выглядела не такой сложной, но мы обычно выигрывали матчи в один или два гола, так что игры всегда были сложные", – сказал француз.