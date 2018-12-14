«Фулхэм» заинтересован в переходе Кэйхилла из «Челси»

Футбол 14 декабря 2018 23:19 Источник: Sky Sports

«Фулхэм» заинтересован в покупке защитника «Челси» Гари Кэйхилла в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, на данный момент неясно, идет ли речь об аренде или полноценном трансфере, но действующий контракт Кэйхилла с «Челси» истекает в конце сезона.

Отмечается, что на защитника также претендуют «Вест Хэм» и «Саутгемптон».

Добавим, что в текущем сезоне 32-летний защитник провел всего один матч за «Челси» в чемпионате Англии.

Ранее сообщалось, что «Челси» зимой готов отпустить Кэйхилла в аренду.