«Интер» по инициативе Маротты возобновил интерес к Модричу - Советский спорт
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    • Футбол15 декабря 2018 09:40Источник: Calcio MercatoАвтор: Гичунцев Артур

    «Интер» по инициативе Маротты возобновил интерес к Модричу

    Об этом сообщает Calciomercato.

    Хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич по-прежнему может оказаться в чемпионате Италии.

    Согласно источнику, новый генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта рассматривает игрока в качестве усиления команды и считает эту сделку приоритетной для клуба.

    Ранее стало известно, что "Интер" пытался пригласить Модрича минувшим летом. Клуб договрился с полузащитником, однако, "Реал" отказался продавать хорватского футболиста и был недоволен переговорами без их ведома.

    В текущем сезоне 33-летний Модрич провел 20 матчей и отдал 3 голевых паса.

    Добавим, что в этом году он выиграл Лигу чемпионов, вышел в финал чемпионата мира-2018, а также стал обладателем "Золотого мяча".

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