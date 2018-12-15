«Интер» по инициативе Маротты возобновил интерес к Модричу

Футбол 15 декабря 2018 09:40 Источник: Calcio Mercato Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает Calciomercato.

Хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич по-прежнему может оказаться в чемпионате Италии.

Согласно источнику, новый генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта рассматривает игрока в качестве усиления команды и считает эту сделку приоритетной для клуба.

Ранее стало известно, что "Интер" пытался пригласить Модрича минувшим летом. Клуб договрился с полузащитником, однако, "Реал" отказался продавать хорватского футболиста и был недоволен переговорами без их ведома.

В текущем сезоне 33-летний Модрич провел 20 матчей и отдал 3 голевых паса.

Добавим, что в этом году он выиграл Лигу чемпионов, вышел в финал чемпионата мира-2018, а также стал обладателем "Золотого мяча".