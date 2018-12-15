Защитник бельгийского клуба прокомментировал интерес со стороны «Краснодара»

Футбол 15 декабря 2018 12:03 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 20 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.

Защитник бельгийского клуба «Шарлеруа» Дориан Дессолейл прокомментировал информацию об интересе «Краснодара».

"На данный момент чемпионат России не является моей целью. Но иногда вам поступают предложения, от которых невозможно отказаться.

Я люблю немецкую бундеслигу, серию А. Если однажды окажусь там, то можно сказать, что моя мечта стала явью", – цитирует Дессолейла Voetbalnieuws.be со ссылкой на La Capitale.

Добавим, что контракт игрока с клубом действует до 2023 года.