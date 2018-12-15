Лука Модрич: Для Роналду и Месси награды имеют ценность, только когда они сами их получают

Футбол 15 декабря 2018 16:53 Источник: Sportske Novosti

Полузащитник «Реала» Лука Модрич - о решении Лионеля Месси и Криштиану Роналду не приезжать на церемонию вручения «Золотого мяча».

- Не могу говорить о том, почему кто-то решил не появляться на какой-то церемонии, это их выбор. Но так получается, что результаты голосований и награды имеют для них ценность только тогда, когда они сами их получают. Думаю, это несправедливо по отношению к остальным игрокам и болельщикам. Но повторюсь, каждый ведет себя так, как считает нужным.

Роналду и Месси - два феномена, которые доминировали в футболе на протяжении последних десяти лет. Прежде всего по качеству футбола, который они демонстрируют. Но в данный момент мы говорим об игре в отдельно взятом сезоне, и здесь голоса большинства тренеров, игроков, журналистов и болельщиков совпали. Или они все одновременно ошибаются? Если мы будем выбирать, исходя из мастерства игроков, то останется только раздать все призы Месси и Роналду и не проводить никаких голосований, пока они продолжают выступать, - приводит слова Модрича Sportske Novosti.

Напомним, что Модрич стал обладателем «Золотого мяча» 2018 года.