Лука Модрич: Для Роналду и Месси награды имеют ценность, только когда они сами их получают - Советский спорт
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    • Футбол15 декабря 2018 16:53Источник: Sportske Novosti

    Лука Модрич: Для Роналду и Месси награды имеют ценность, только когда они сами их получают

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич - о решении Лионеля Месси и Криштиану Роналду не приезжать на церемонию вручения «Золотого мяча».

    - Не могу говорить о том, почему кто-то решил не появляться на какой-то церемонии, это их выбор. Но так получается, что результаты голосований и награды имеют для них ценность только тогда, когда они сами их получают. Думаю, это несправедливо по отношению к остальным игрокам и болельщикам. Но повторюсь, каждый ведет себя так, как считает нужным.

    Роналду и Месси - два феномена, которые доминировали в футболе на протяжении последних десяти лет. Прежде всего по качеству футбола, который они демонстрируют. Но в данный момент мы говорим об игре в отдельно взятом сезоне, и здесь голоса большинства тренеров, игроков, журналистов и болельщиков совпали. Или они все одновременно ошибаются? Если мы будем выбирать, исходя из мастерства игроков, то останется только раздать все призы Месси и Роналду и не проводить никаких голосований, пока они продолжают выступать, - приводит слова Модрича Sportske Novosti.

    Напомним, что Модрич стал обладателем «Золотого мяча» 2018 года.

    #Золотой мяч#модрич лука#месси лионель#роналду криштиану
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