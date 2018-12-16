Мирослав Ромащенко: Зобнин - ключевая фигура сборной России - Советский спорт
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    • Футбол16 декабря 2018 11:09Источник: Чемпионат.comАвтор: Спирин Дмитрий

    Мирослав Ромащенко: Зобнин - ключевая фигура сборной России

    Тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал о том, кто является ключевым игроком национальной команды.

    - На мой взгляд, Зобнин - вообще ключевая фигура сборной. Главный футболист, вокруг которого все строится. Ствол дерева, от которого идет все остальное. Тактически грамотный, вдумчивый, быстро впитывает все идеи, которые нужно реализовать. И главное - помогает осуществить их партнёрам. Как ближнему, так и всей команде

    Зобнин за счет феноменальной работоспособности, тактической грамотности и быстрой усвояемости теории, необходимой в конкретном матче, максимально быстро сдвигается в зону встречи соперника с мячом, моментально старается ставить его в лимит времени. Он реагирует на эпизод ещё до передачи на соперника. Понимает, что сюда пас пойдет на 70 процентов, сюда - на 20, сюда - на 10. Читает игру, предугадывает направление разворота оппонента, делает шаг, который помогает быстрее вступать в активный отбор, - сказал Ромащенко в интервью "Чемпионату".

    Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин провел 21 матч за сборную России.

    #ромащенко мирослав#зобнин роман#сборная россии по футболу#Футбол-Россия
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