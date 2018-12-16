Мирослав Ромащенко: В сборной у Черышева появилось чувство гола, которое его окрылило

Футбол 16 декабря 2018 11:46 Источник: Чемпионат.com Автор: Спирин Дмитрий

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал о том, как удалось увеличить результативность Дениса Черышева в национальной команде.

- У Черышева хороший дриблинг. Умеет обыгрывать на пространстве. Отличная левая нога в плане технических действий и в частности приема. Может подработать на ход в нужную зону и с достаточной силой, не отпустив далеко мяч. Это ведь очень важный момент. В условиях современного футбола нужен не только футболист, который способен отдать проникающую передачу, но и игрок, умеющий принять ее. Иначе в чем смысл пасов, если никто не подработает?

В "Валенсии" Денис продолжает играть плюс-минус в том же стиле, как и раньше. А в сборной у него появилось чувство гола, которое окрылило: «Блин, правильно всё тренеры говорят!» Он стал полностью нам доверять и выполнять требования. Речь ведь не только о чемпионате мира. Вспомните его гол туркам на выезде. Подача с правого фланга – и он забивает, совершая рывок по диагонали. Раньше бы побежал замыкать по прямой, - рассказал Ромащенко в интервью "Чемпионату".

На чемпионате мира-2018 Денис Черышев забил 4 мяча, уступив в гонке бомбардиров только англичанину Гарри Кейну.