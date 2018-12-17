Вячеслав Грозный: "Спартаку" по силам выиграть и чемпионат, и Кубок России - Советский спорт
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Футбол17 декабря 2018 10:26Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Вячеслав Грозный: "Спартаку" по силам выиграть и чемпионат, и Кубок России

Бывший тренер московского «Спартака» Вячеслав Грозный, ныне работающий с киевским «Арсеналом», оценил шансы красно-белых на завоевание титулов в сезоне-2018/19.

- Отрыв от «Зенита» составляет всего шесть очков, хотя совсем недавно на турнирных перспективах спартаковцев ставили крест. Команда освободилась от еврокубков и сможет сконцентрироваться на чемпионате и Кубке России, ей по силам выиграть оба турнира, - цитирует Грозного агентство "Р-Спорт".

Столичный клуб ушел на зимний перерыв, занимая 4-е место в турнирной таблице РПЛ и отставая от "Зенита" на 6 очков.

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