Футболисты «Зенита», «Краснодара» и «Уфы» поддержали Кокорина и Мамаева (видео)

В инстаграме нападающего «Зенита» Александра Кокорина появились видеообращения поддержки от футболистов РПЛ.
Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы до 8 февраля 2019 года за участия в двух драках в Москве. Против футболистов возбуждены дела по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».
«Я знаю, что у тебя сейчас очень плохая ситуация, но все будет хорошо для тебя и твоей семьи. Всегда думай позитивно. Ты очень хороший человек и очень хороший друг», - обратился к Кокорину Кристиан Нобоа из «Зенита».
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Александр очень благодарен каждому за поддержку!Спасибо🙏🏼на видео-Кристиан Нобоа игрок фк Зенит,игрок национальной сборной Эквадора по футболу.
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«Мы все прекрасно знаем, в какую ситуацию вы попали. Понимаем, что она для вас очень сложная. Мы прекрасно знаем, какие вы футболисты, какие вы в жизни порядочные ребята. Поэтому очень хочется, чтобы поскорее этот вопрос решился в вашу пользу», - сказал полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский.
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Александр очень благодарен каждому за поддержку!Спасибо🙏🏼на видео-Юрий Газинский игрок фк Краснодар,игрок национальной сборной России по футболу.
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«Саша, Кирилл, Паша, хотел бы выразить поддержку лично от себя. Знаю, как вам сейчас непросто, но знаю, какие вы сильные люди. Хочу пожелать вам, чтобы вы держались и не падали духом. Запомните, мы всегда с вами. Любим вас, и ждем на футбольных полях» - сказал игрок «Уфы» Вячеслав Кротов.
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Александр очень благодарен каждому за поддержку!Спасибо🙏🏼на видео-Вячеслав Кротов игрок фк Уфа
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Напомним, 11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.