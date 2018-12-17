Футболисты «Зенита», «Краснодара» и «Уфы» поддержали Кокорина и Мамаева (видео) - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 12:57Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Футболисты «Зенита», «Краснодара» и «Уфы» поддержали Кокорина и Мамаева (видео)

    В инстаграме нападающего «Зенита» Александра Кокорина появились видеообращения поддержки от футболистов РПЛ.

    Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы до 8 февраля 2019 года за участия в двух драках в Москве. Против футболистов возбуждены дела по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».

    «Я знаю, что у тебя сейчас очень плохая ситуация, но все будет хорошо для тебя и твоей семьи. Всегда думай позитивно. Ты очень хороший человек и очень хороший друг», - обратился к Кокорину Кристиан Нобоа из «Зенита».

    «Мы все прекрасно знаем, в какую ситуацию вы попали. Понимаем, что она для вас очень сложная. Мы прекрасно знаем, какие вы футболисты, какие вы в жизни порядочные ребята. Поэтому очень хочется, чтобы поскорее этот вопрос решился в вашу пользу», - сказал полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский.

    «Саша, Кирилл, Паша, хотел бы выразить поддержку лично от себя. Знаю, как вам сейчас непросто, но знаю, какие вы сильные люди. Хочу пожелать вам, чтобы вы держались и не падали духом. Запомните, мы всегда с вами. Любим вас, и ждем на футбольных полях» - сказал игрок «Уфы» Вячеслав Кротов.

    Напомним, 11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

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