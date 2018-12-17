Лоськов, Каряка, Кириченко и Томаров сдали экзамен на получение лицензии категории Pro - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 14:24Источник: «Советский спорт»Автор: Зибрак Артем

    Лоськов, Каряка, Кириченко и Томаров сдали экзамен на получение лицензии категории Pro

    В понедельник в Москве на факультете футбола РГУФК завершился выпускной экзамен на получение тренерской лицензии категории Pro.

    Все студенты сдали экзамен положительно. Среди них входящий в тренерский штаб Юрия Семина в "Локомотиве" Дмитрий Лоськов, бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка, и.о. главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко, его предшественник на этом посту Сергей Томаров, помощник Дмитрия Парфенова в "Урале" Евгений Аверьянов, а также Евгений Калешин, Дмитрий Кузнецов и многие другие.

    Лицензия категории Pro позволяет работать главным тренером в высшем дивизионе профессионального футбола, то есть в РПЛ.

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