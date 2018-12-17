Лоськов, Каряка, Кириченко и Томаров сдали экзамен на получение лицензии категории Pro

Футбол 17 декабря 2018 14:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

В понедельник в Москве на факультете футбола РГУФК завершился выпускной экзамен на получение тренерской лицензии категории Pro.

Все студенты сдали экзамен положительно. Среди них входящий в тренерский штаб Юрия Семина в "Локомотиве" Дмитрий Лоськов, бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка, и.о. главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко, его предшественник на этом посту Сергей Томаров, помощник Дмитрия Парфенова в "Урале" Евгений Аверьянов, а также Евгений Калешин, Дмитрий Кузнецов и многие другие.

Лицензия категории Pro позволяет работать главным тренером в высшем дивизионе профессионального футбола, то есть в РПЛ.