Павел Недвед: Нам досталась лучшая команда из занявших вторые места

Футбол 17 декабря 2018 14:48 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Липкин Антон

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Атлетико».

Директор «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, которая в понедельник прошла в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Чемпионам Италии достался «Атлетико».

«Нам досталась лучшая команда из тех, кто занял вторые места, – приводит слова чеха официальный сайт УЕФА. – Нам не повезло со жребием. Но у нас очень сильная команда, и в любом случае мы будем стараться пройти дальше.

Криштиану (Роналду) – это игрок Лиги чемпионов, хотя, конечно, мы рассчитываем не только на него.

Мы уверены в себе. «Атлетико» – очень сбалансированная команда, это трудный соперник. Они могут глубоко защищаться и всегда создают трудности за счет Косты и Гризманна. Я ожидаю два трудных матча, в которых, возможно, не будет много голов».

Отметим, что «Атлетико» и «Ювентус» встречались друг с другом на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2014/2015. В Мадриде «Атлетико» победил с минимальным счетом (1:0), а в Турине была зафиксирована нулевая ничья.

При этом форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, выступая за «Реал», забил четыре гола в шести матчах с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Первый матч 1/8 финала пройдет в Мадриде, ответный – в Турине. Точные даты игр станут известны позднее.