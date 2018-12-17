«Спартак» объявил о переходе защитника Лукаса - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 15:11Источник: ФК «Спартак»Автор: Липкин Антон

    «Спартак» объявил о переходе защитника Лукаса

    21-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт.

    «Спартак» согласовал с «Флуминенсе» переход защитника Айртона Лукаса, сообщает официальный сайт красно-белых. 21-летний бразилец подписал с клубом долгосрочный контракт.

    Воспитанник клуба АБС перешел во «Флуминенсе» в 2014 году и через год дебютировал в основной команде. В 2016 году Лукас выступал на правах аренды за «Мадурейру», а в 2017-м – за «Лондрину».

    В 2018 году защитник провел 28 матчей за «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии и десять – в Южноамериканском кубке и отметился одной голевой передачей.

    «Основная позиция Айртона – левый фланг обороны, – говорится в сообщении клуба. – Игрок обладает высокой скоростью, любит подключаться к атакам, хорош при игре один в один и «на втором этаже».

    Лукас присоединится к «Спартаку» на первом зимнем сборе, который пройдет с 9 по 16 января в Дубае.

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