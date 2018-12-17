Франческо Тотти: «Роме» повезло с учетом того, кого мы могли получить - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    3-й период
    Куньлунь Ред Стар
    Амур
    3
    0
  • Сербия - Суперлига
    21-й тур / 22-й тур
    2-й тайм
    Земун
    Динамо Вр
    1
    1
  • Сербия - Суперлига
    21-й тур / 22-й тур
    начало в 17:00
    Младост Л
    Рад
    0
    0
  • Сербия - Суперлига
    21-й тур / 22-й тур
    начало в 17:00
    Напредак
    Раднички Н
    0
    0
    • Футбол17 декабря 2018 15:15Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Липкин Антон

    Франческо Тотти: «Роме» повезло с учетом того, кого мы могли получить

    По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов итальянцы сыграют с «Порту».

    Директор «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, которая в понедельник прошла в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Итальянцам достался «Порту».

    «Можно сказать, нам повезло с учетом того, какие команды мы могли получить, – приводит слова Тотти официальный сайт УЕФА. – Но нельзя недооценивать «Порту». Это тоже очень хорошая команда, которая показывала отличную игру на групповом этапе.

    У нас непростой период, но у нас есть время до февраля, чтобы вернуть свою лучшую форму. Мне кажется, до февраля многое может поменяться».

    «Порту» и «Рома» встречались друг с другом в раунде плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2016/2017. Матч в Португалии завершился вничью (1:1), а в Риме гости одержали крупную победу (3:0) и пробились в групповой этап.

    #лига чемпионов#фк рома#фк порту#тотти франческо#серия а#чемпионат португалии по футболу
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта