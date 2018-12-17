Франческо Тотти: «Роме» повезло с учетом того, кого мы могли получить

Футбол 17 декабря 2018 15:15 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Липкин Антон

По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов итальянцы сыграют с «Порту».

Директор «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, которая в понедельник прошла в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Итальянцам достался «Порту».

«Можно сказать, нам повезло с учетом того, какие команды мы могли получить, – приводит слова Тотти официальный сайт УЕФА. – Но нельзя недооценивать «Порту». Это тоже очень хорошая команда, которая показывала отличную игру на групповом этапе.

У нас непростой период, но у нас есть время до февраля, чтобы вернуть свою лучшую форму. Мне кажется, до февраля многое может поменяться».

«Порту» и «Рома» встречались друг с другом в раунде плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2016/2017. Матч в Португалии завершился вничью (1:1), а в Риме гости одержали крупную победу (3:0) и пробились в групповой этап.